في الرياض.. ختام منافسات النسخة الأولى من الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية

وتابع: مع تقدمنا في هذه المسيرة نطمح إلى تعزيز التعاون المتبادل للارتقاء بمشهد الرياضات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتأكيد، لقد قطعنا أشواطًا طويلة عبر إرساء أسس قوية إلا أننا نرغب بتحقيق المزيد؛ إذ يتمحور هدفنا حول إنشاء منظومة مزدهرة قادرة على دعم اللاعبين، وتنمية المواهب، وتوفير فرص جديدة للنمو والتطور.