في الرياض.. ختام منافسات النسخة الأولى من الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية

أُسدل الستار مساء أمس الجمعة على منافسات نهائيات النسخة الأولى من الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية، التي أُقيمت في الفترة من 27 إلى 28 يونيو 2024 في مقر الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بمدينة الرياض.
وتوَّج تركي الفوزان، الأمين العام للاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الفريق السعودي Team Falcons بعد تحقيقه لقب بطولة Rocket League، كما توج لاعب المنتخب البحريني سيد هاشم أحمد بعد فوزه بلقب بطولة Tekken8.
وشهدت البطولة مشاركة ما يقارب 40 لاعبًا من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، تنافسوا على مدار يومين في بطولتين (بطولة Rocket League للفرق، وبطولة Tekken8 للأفراد).
وضمت البطولة الأولى 8 فرق من (المملكة العربية السعودية، البحرين، الكويت، عُمان وقطر)، ونجح الفريق السعودي Team Falcons في انتزاع اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية أمام الفريق الكويتي Xenon Esports بنتيجة 4-1.
وشارك 9 لاعبين من (المملكة العربية السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، الكويت وعُمان) في البطولة الثانية، ونجح سيد هاشم في التغلب على اللاعب الإماراتي سلطان راشد في المواجهة النهائية.
وقال تركي الفوزان: سعداء بأن نشهد نجاح النسخة الأولى من الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية هنا في المملكة العربية السعودية. كانت البطولة على مستوى من الأهمية، وتحولت إلى احتفاء بالمواهب، والتفاني في سبيل تمهيد دروب مستقبل الرياضات الإلكترونية.
وأضاف: قدمت البطولة كل ما يمكن في سبيل تأكيد مدى أهمية منطقتنا وأهمية المواهب الشابة التي تحتضنها. وأنا على يقين بأن هذا النجاح البارز فتح الأفق أمام العديد من الإنجازات المهمة في المستقبل.
وتابع: مع تقدمنا في هذه المسيرة نطمح إلى تعزيز التعاون المتبادل للارتقاء بمشهد الرياضات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتأكيد، لقد قطعنا أشواطًا طويلة عبر إرساء أسس قوية إلا أننا نرغب بتحقيق المزيد؛ إذ يتمحور هدفنا حول إنشاء منظومة مزدهرة قادرة على دعم اللاعبين، وتنمية المواهب، وتوفير فرص جديدة للنمو والتطور.