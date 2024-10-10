عبر أحد الأربعة الكبار.. "نجم أرسنال" في طريقه للدوري السعودي للمحترفين

كشفت تقارير صحفية، أن أحد أفضل لاعبي أرسنال الإنجليزي، قد ينتقل إلى الدوري السعودي في سوق الانتقالات القادم.
وبحسب ما أفادت به صحيفة "fichajes"؛ فإنه يبدو أن الإيطالي جورجينيو، لاعب خط وسط أرسنال، يعيش أشهره الأخيرة مع ناديه، وقد يكون الدوري السعودي جهة محتملة لانتقال اللاعب.
وفقَد الإيطالي صاحب الـ32 عامًا، مكانته البارزة في تشكيلة المدرب ميكيل أرتيتا؛ حيث قلّت مشاركته كثيرًا في المباريات هذا الموسم؛ مما جعل وضعه في الفريق أكثر تعقيدًا.
وارتبط اسم جورجينيو الذي ينتهي عقده في 2025، في وقت سابق بكبار الأندية السعودية؛ حيث دخل ناديا النصر والأهلي في منافسة من أجل التعاقد معه، كما أبدى كل من الهلال والاتحاد اهتمامهما بنجم الدوري الإنجليزي.
وشددت الصحيفة على أن السعودية تريد التعاقد مع لاعب أرسنال، وقد يكون بالفعل الدوري السعودي وجهة جذابة للاعب خط الوسط، الذي قد يجد في الشرق الأوسط فرصة رائعة لختام مسيرته الكروية.
وانضم جورجينيو، إلى صفوف أرسنال في يناير 2023، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي الذي لعب له منذ 2018، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 12 مليون يورو.