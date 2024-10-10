عبر أحد الأربعة الكبار.. "نجم أرسنال" في طريقه للدوري السعودي للمحترفين

وارتبط اسم جورجينيو الذي ينتهي عقده في 2025، في وقت سابق بكبار الأندية السعودية؛ حيث دخل ناديا النصر والأهلي في منافسة من أجل التعاقد معه، كما أبدى كل من الهلال والاتحاد اهتمامهما بنجم الدوري الإنجليزي.