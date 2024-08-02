كأس العالم للرياضات الإلكترونية: السويدي Alliance يتصدَّر المجموعة الثانية في بطولة أبيكس ليجيندز

وأُقيمت في اليوم نفسه منافسات مرحلة المجموعات في بطولة Honor of Kings؛ إذ استكملت المواجهات في المجموعتَيْن الأولى والثانية، ونتج منها تأهُّل فِرق LGD Gaming MY، وWeibo Gaming MY، و Team Secret، و KPL Dream Team، لمرحلة النهائيات التي سيتحدد بقية أطرافها يوم غد مع تأهل فريقَيْن إضافيَّيْن من كل مجموعة.