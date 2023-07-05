جدة تستضيف سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 مارس المقبل

وأمام حشد تجاوز 140 ألف متفرج، عبر سائق ريد بُل المكسيكي سيرجيو بيريز خطّ النهاية على حلبة كورنيش جدة، بعد سباق قوي أثبت قيمة سباق الفورمولا 1 في جدة، والحماس الذي امتدّ لـ50 لفة، ليكون السائق الثالث الذي يحقق الفوز في جدة؛ حيث لم يتمكّن أي سائق من تكرار فوزه على حلبة الشوارع الأسرع على روزنامة الفورمولا 1، فهل سنرى اسمًا جديدًا يضاف إلى قائمة الفائزين في زيارتها الرابعة العام المقبل؟