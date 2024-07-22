الأهلي يواجه فريق بلاو فايس لينز النمساوي ودياً

الجدير ذكره، أن فريق الأهلي يجري حالياً معسكره في النمسا على مرحلتين؛ الأولى تحتضنها مدينة فرايشتات النمساوية، من يوم 15 يوليو الجاري، وحتى 27 من الشهر ذاته، وفيها يخوض الفريق ثلاث مباريات تجريبية.