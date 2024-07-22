الأهلي يواجه فريق بلاو فايس لينز النمساوي ودياً

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تحضيراته، استعداداً للمباراة الودية المقرر إقامتها غداً مع فريق بلاو فايس لينز النمساوي عند الساعة السادسة مساء، ضمن معسكره في النمسا، الذي تحتضنها مدينة فرايشتات النمساوية.
ميدانياً، واصل الفريق الكروي الأول تدريباته اليومية عل فترتين صباحية ومسائية، في معسكره الإعدادي الخارجي، الذي تستضيفه النمسا، استعداداً للموسم الجديد 2024/ 2025.
تركزت الحصص التدريبية، التي قادها الألماني ماتياس يايسله المدير الفني على الجوانب اللياقية والفنية، طبق اللاعبون خلالها جملاً تكتيكية من خلال إجراء مناورة فنية.
وتعد مواجهة الغد، ثاني مباريات الأهلي في معسكره الخارجي الحالي، حيث فاز في أول مبارياته التجريبية على فريق أوبشيت النمساوي بهدف دون رد، يوم الخميس الماضي.
الجدير ذكره، أن فريق الأهلي يجري حالياً معسكره في النمسا على مرحلتين؛ الأولى تحتضنها مدينة فرايشتات النمساوية، من يوم 15 يوليو الجاري، وحتى 27 من الشهر ذاته، وفيها يخوض الفريق ثلاث مباريات تجريبية.
فيما تحتضن في مدينة سالفدن المرحلة الثانية، بداية يوم 27 يوليو الحالي وتستمر حتى السادس من أغسطس، موعد عودة بعثة الفريق إلى جدة لاستكمال مراحل الإعداد، تأهباً لانطلاق منافسات الموسم الجديد.