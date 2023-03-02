أخضر الصالات يتجاوز مصر برباعية في بطولة NSDF الدولية

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، على نظيره منتخب مصر بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم (الخميس) على صالة أرينا في بتايا، ضمن منافسات بطولة NSDF الدولية المقامة في مدينة بتايا في مملكة تايلاند.