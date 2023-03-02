أخضر الصالات يتجاوز مصر برباعية في بطولة NSDF الدولية

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، على نظيره منتخب مصر بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم (الخميس) على صالة أرينا في بتايا، ضمن منافسات بطولة NSDF الدولية المقامة في مدينة بتايا في مملكة تايلاند.
وفرض (أخضر الصالات) سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته حتى أثمر ذلك عن تسجيل أربعة أهداف على مدار الشوطين، سجلت عن طريق كل من نواف العروان وفرحان الأسمري وعبدالإله العتيبي وجوهر جماح.
وينتظر (أخضر الصالات) مباراة منتخبي مصر وإيران يوم غدٍ (الجمعة)؛ لمعرفة مصير الفرق المتأهلة عن المجموعة B، إذ يحتاج الأخضر تعثر منتخب مصر لضمان التأهل للمركز الثاني في المجموعة.