اتحاد القدم يرفع عدد اللاعبين الأجانب في دوري يلو ودوري الثانية

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، زيادة عدد اللاعبين غير السعوديين في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى من 6 إلى 7 لاعبين، وفي دوري الدرجة الثانية من 4 إلى 5 لاعبين ابتداءً من الموسم الرياضي المقبل 2023-2024