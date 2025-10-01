نيوكاسل يكتسح سانت جيلواز برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

وتقدم نيوكاسل بهدف مبكر أحرزه المهاجم الألماني نيك فولتيماده بعد مرور 17 دقيقة، قبل أن يضيف أنتوني جوردون الهدف الثاني في الدقيقة 43 من ركلة جزاء. وفي الدقيقة 64 عاد جوردون ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث للفريق من ركلة جزاء أخرى، فيما اختتم هارفي بارنز الرباعية بهدف في الدقيقة 80.