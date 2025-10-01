نيوكاسل يكتسح سانت جيلواز برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على مضيفه سانت جيلواز البلجيكي بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب لوتو بارك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتقدم نيوكاسل بهدف مبكر أحرزه المهاجم الألماني نيك فولتيماده بعد مرور 17 دقيقة، قبل أن يضيف أنتوني جوردون الهدف الثاني في الدقيقة 43 من ركلة جزاء. وفي الدقيقة 64 عاد جوردون ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث للفريق من ركلة جزاء أخرى، فيما اختتم هارفي بارنز الرباعية بهدف في الدقيقة 80.
وبهذا الفوز حصد نيوكاسل أول ثلاث نقاط له في مرحلة المجموعات بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام برشلونة الإسباني، فيما بقي رصيد الفريق البلجيكي خالياً من النقاط.