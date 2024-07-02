الشباب يقترب من التعاقد مع مهاجم مارسيليا "أوبامبانغ"

وأوضح الموقع الفرنسي الشهير، أنه وإذا لم يكن هناك أي عرض حاليًا من الشباب، فإن الفريق السعودي مهتم حقًا بفكرة استقدام النجم الجابوني، والذي سبق أن تلقى من جانبه عرضًا من النادي السعودي قبل 4 سنوات.