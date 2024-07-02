الشباب يقترب من التعاقد مع مهاجم مارسيليا "أوبامبانغ"

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الشباب، أبدى اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع الدولي الغابوني بيير إميريك أوباميانغ، مهاجم فريق مرسيليا الفرنسي.
ووفقاً لتقرير نشره موقع "فوت ميركاتو" فإن نادي الشباب مهتم كثيراً بالتعاقد مع المهاجم أوباميانغ، لتعزيز هجوم الفريق في المسابقات الكروية السعودية، خلال الموسم المقبل.
وأوضح الموقع الفرنسي الشهير، أنه وإذا لم يكن هناك أي عرض حاليًا من الشباب، فإن الفريق السعودي مهتم حقًا بفكرة استقدام النجم الجابوني، والذي سبق أن تلقى من جانبه عرضًا من النادي السعودي قبل 4 سنوات.
وأشار أن إدارة نادي مارسيليا قلقة للغاية بشأن احتمال رحيل أوباميانج، وهو ما سيكون بمثابة أخبار سيئة للغاية لروبرتو دي زيربي المدرب الجديد للفريق، قبل أيام قليلة من استئناف التدريب.
وأفاد أن إدارة النادي تنتظر من اللاعب توضيحاً حول مستقبله، بعد ساهم في 25 هدفاً مع الفريق مسابقة الدوري الفرنسي في 34مباراة، حيث سجل 17هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة.
فيما ذكرت صحيفة "الرياضية" أن مسيري نادي الشباب توصلوا إلى شبه اتفاق مع المهاجم أوباميانج، حيث يسعون إلى حسم الصفقة بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.
وكان النجم الغابوني انضم إلى مرسيليا الصيف الماضي لمدة 3 أعوام حتى 2026 في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع تشيلسي الإنجليزي.