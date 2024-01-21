الاتفاق يستهدف التعاقد مع البرازيلي رافائيل فيغا لاعب بالميراس

وذكر الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"؛ أمس، أن إدارة الاتفاق تواصلت بالفعل مع النادي البرازيلي لضم فيغا، مشيراً إلى أنها ليست صفقة سهلة، إذ يريد عديدٌ من الأندية بما في ذلك بعض الأندية الأوروبية التعاقد مع اللاعب البرازيلي.