الاتفاق يستهدف التعاقد مع البرازيلي رافائيل فيغا لاعب بالميراس

أبدت إدارة نادي الاتفاق رغبتها في التعاقد مع البرازيلي رافائيل فيغا؛ لاعب بالميراس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأفادت صحيفة "UOL" بأن رافائيل فيغا؛ أصبح هدفاً لنادي الاتفاق للعب بالدوري السعودي، لكن مسؤولي بالميراس ليست لديهم النية للتفاوض للاستغناء عن خدمات لاعب خط وسط الفريق.
وذكر الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"؛ أمس، أن إدارة الاتفاق تواصلت بالفعل مع النادي البرازيلي لضم فيغا، مشيراً إلى أنها ليست صفقة سهلة، إذ يريد عديدٌ من الأندية بما في ذلك بعض الأندية الأوروبية التعاقد مع اللاعب البرازيلي.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن كلاً من ناديي الاتحاد والنصر أبديا رغبتيهما في التعاقد مع فيغا خلال الميركاتو الصيفي الماضي.
ويلعب رافائيل فيغا البالغ من العمر 28 عاماً، لنادي بالميراس منذ 2017، وينتهي عقده مع الفريق في 2026، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 18 مليون يورو.