الأخضر الأولمبي يبحث عن بطاقة التأهل للنهائيات من بوابة كمبوديا

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تغلب على منتخبَي منغوليا بنتيجة 3-1 ولبنان بنتيجة 3-0 في أولى وثاني مبارياته ضمن منافسات المجموعة "العاشرة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، التي تضم إلى جوار "الأخضر" منتخبات: لبنان، كمبوديا ومنغوليا.