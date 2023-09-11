الأخضر الأولمبي يبحث عن بطاقة التأهل للنهائيات من بوابة كمبوديا

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم غدًا الثلاثاء مباراته الثالثة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.
ويستضيف "الأخضر" منتخب كمبوديا في تمام السابعة مساء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها.
وعلى الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الاثنين على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، وطبَّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تغلب على منتخبَي منغوليا بنتيجة 3-1 ولبنان بنتيجة 3-0 في أولى وثاني مبارياته ضمن منافسات المجموعة "العاشرة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، التي تضم إلى جوار "الأخضر" منتخبات: لبنان، كمبوديا ومنغوليا.