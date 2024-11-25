أندية سعودية تنافس الدوري التركي للتعاقد مع لاعب "توتنهام" "سيرجيو ريجيلون"

كشفت تقارير صحفية عن دخول أندية سعودية وتركية في منافسة للتعاقد مع الإسباني سيرجيو ريجيلون، ظهير أيسر توتنهام الإنجليزي.
ووفقًا لما أورده موقع "Team talk"؛ فإن نجم توتنهام يأمل في إنهاء عقده، بعد التجاهل المستمر له من قِبَل المدرب أنجي بوستيكوجلو، حتى يتمكن من المغادرة في صفقة انتقال مجانية، والعثور على نادٍ جديد.
وذكر الموقع أن هناك أندية من تركيا والمملكة العربية السعودية تراقب وضع ريجيلون وتهتم بالتعاقد معه؛ على الرغم من حقيقة أنه لم يلعب مباراة تنافسية منذ ستة أشهر.
ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب في نهاية الموسم؛ لكن ريجيلون مستعد لمغادرة توتنهام قبل ذلك الوقت، والذهاب إلى مكان يمكنه فيه الحصول على مزيد من الوقت للعب.
ويبدو أن مسؤولي توتنهام لا يمانعون في مغادرة اللاعب الإسباني البالغ من 27 عامًا، ولن يعارضوا إنهاء عقده؛ حيث إنهم لن يخسروا الكثير إذا فعلوا ذلك.
وزعمت تقارير إسبانية أيضًا أن جوزيه مورينيو أبدى اهتمامه بإعادة لم شمله مع ريجيلون في فنربخشة، كما ارتبط اسم نادي إشبيلية وخيتافي أيضًا باللاعب.