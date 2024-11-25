أندية سعودية تنافس الدوري التركي للتعاقد مع لاعب "توتنهام" "سيرجيو ريجيلون"

ووفقًا لما أورده موقع "Team talk"؛ فإن نجم توتنهام يأمل في إنهاء عقده، بعد التجاهل المستمر له من قِبَل المدرب أنجي بوستيكوجلو، حتى يتمكن من المغادرة في صفقة انتقال مجانية، والعثور على نادٍ جديد.