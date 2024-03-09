رغم الإصابة.. أندية بالدوري التركي تستهدف ضمّ "تاليسكا" بالصيف المقبل

أكّدت العديدُ من التقارير الصحفية التركية أنّه من المتوقّع انضمام البرازيلي "أندرسون تاليسكا" مهاجم النصر للدوري التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب ما نشرته صحيفة "NTVspor": فإنّه من المتوقّع أن ينتقل المهاجم البرازيلي إلى الدوري التركي، خاصة بعد إعلان نهاية موسمه مع النصر بعد الإصابة التي تعرّض لها وسيغيب شهرين على إثرها.
وذكرت صحيفة "fanatik" أنّ مسؤولي غلطة سراي التركي يرغبون في التعاقد مع "تاليسكا"، ومن المتوقّع أنْ تقوم إدارة النادي، والتي سبق أن تساءلت عن أوضاع اللاعب، بالتحرك من أجل ضمّه في الموسم الجديد.
وسبق أنْ أبدى نادي بشكتاش أيضًا اهتمامَه بلاعب النصر، بالإضافة إلى اهتمام الأندية البرازيلية؛ والتى من أبرزها: إنترناسيونال، كورينثيانز، فلامنغو، بالميراس.
وكانت قد جدّدت إدارةُ النصر فى أبريل الماضي عقدَ "تاليسكا" صاحب الـ30 عامًا الذي قد انتقل إليه في صيف 2021 قادمًا من "غوانغجو ايفرغراند" الصيني، إلى عام 2026.