رغم الإصابة.. أندية بالدوري التركي تستهدف ضمّ "تاليسكا" بالصيف المقبل

وبحسب ما نشرته صحيفة "NTVspor": فإنّه من المتوقّع أن ينتقل المهاجم البرازيلي إلى الدوري التركي، خاصة بعد إعلان نهاية موسمه مع النصر بعد الإصابة التي تعرّض لها وسيغيب شهرين على إثرها.