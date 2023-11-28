جدة تشهد غداً انطلاق منافسات كأس أمريكا لليخوت.. لأول مرة بمشاركة ستة فرق

تنطلق غداً بجدة منافسات سباق القوارب الشراعية التمهيدي الثاني لكأس أمريكا لليخوت في نسخته الـ(37) ولأول مرة، والتي تستمر حتى 2 ديسمبر 2023، في نادي اليخوت بجدة، بمشاركة ستة فرق، وتحت تنظيم الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية بالتعاون مع وزارة الرياضة.
وتعد استضافة المملكة لهذه الجولة في جدة، الأولى من نوعها خارج حدود إسبانيا، حيث تتنافس الفرق لصعود منصة التتويج، والفوز بالجولة المؤهلة للنهائي الذي سيتواجد به فريقان فقط، بعد أن كان فريق أمريكان ماجيك قد نجح في الفوز خلال شهر سبتمبر الماضي في الجولة التي احتضنتها فيلانوفا بشمال إسبانيا، وبفارق بسيطٍ عن الفرق الأخرى.
وتعد بطولة كأس أمريكا لليخوت الشراعية من أعرق البطولات الرياضية العالمية في الألعاب المائية، كونها قد انطلقت قبل 172 عاماً، وعاشت العديد من المراحل والتغيرات الإيجابية حتى وقتنا الحالي، الذي تشارك فيه قوارب AC40 التي تصل سرعتها إلى نحو 100 كلم في الساعة.
وتتنافس على مياه البحر الأحمر ستة فرق تمثل الدول المشاركة، وهي: (حامل لقب البطولة فريق الإماراتية ممثل نيوزيلندا، إلى جانب فرق إينيوس من بريطانيا، وفريق أمريكان ماجيك ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، وممثل إيطاليا فريق روزا برادا بيريلي، إضافة إلى فريق ألينغي ريد بول راسينغ ممثل سويسرا، وفريق أورينت أكسبريس راسينغ من فرنسا).
وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي لاتحاد الإبحار السعودي سامية بغدادي: "تمتلك المملكة إرثًا بحريًا مميزًا، كان النواة لاستضافة هذا الحدث العالمي المهم، والذي يعد امتدادًا لجملة من الأحداث الرياضية الكبرى التي استضافتها المملكة خلال الفترة الماضية، والتي أكدت كونها الوجهة المفضلة للرياضة والرياضيين من أنحاء العالم كافة، إلى جانب سعينا لأن تسهم البطولة في إلهام الرياضيين السعوديين في الألعاب البحرية، للمساهمة في تحقيق المستهدفات والنمو المستمر لها".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لكأس أمريكا جرانت دالتون: "فخورون ومتحمسون لاستضافة المملكة منافسات هذه الجولة من البطولة العالمية العريقة في اليخوت البحرية، ونسعى باستمرار للمساهمة في أن تصبح المملكة مركزاً عالمياً جديداً للرياضات المائية، كما أننا متشوقون لمشاهدة منافساتها القوية والشيقة في مياه البحر الأحمر بجدة".