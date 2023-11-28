جدة تشهد غداً انطلاق منافسات كأس أمريكا لليخوت.. لأول مرة بمشاركة ستة فرق

وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي لاتحاد الإبحار السعودي سامية بغدادي: "تمتلك المملكة إرثًا بحريًا مميزًا، كان النواة لاستضافة هذا الحدث العالمي المهم، والذي يعد امتدادًا لجملة من الأحداث الرياضية الكبرى التي استضافتها المملكة خلال الفترة الماضية، والتي أكدت كونها الوجهة المفضلة للرياضة والرياضيين من أنحاء العالم كافة، إلى جانب سعينا لأن تسهم البطولة في إلهام الرياضيين السعوديين في الألعاب البحرية، للمساهمة في تحقيق المستهدفات والنمو المستمر لها".