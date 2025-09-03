غدًا.. انطلاق بطولة المملكة لألعاب القوى للصم 2025 في القطيف

تنطلق غدًا الخميس منافسات بطولة المملكة لألعاب القوى للصم 2025، على مضمار مدينة الأمير نايف الرياضية بمحافظة القطيف، بتنظيم من الاتحاد السعودي لرياضة الصم، وتستمر لمدة يومين بمشاركة أكثر من 40 لاعبًا يمثلون مراكز وأندية: القطيف، جدة، الدمام، أبها، ينبع، والطائف.
وتشمل البطولة 12 منافسة رياضية، أبرزها: سباقات 100م، 200م، 400م، 800م، 1500م، 5000م، سباق التتابع 4×100م، إضافة إلى منافسات الكرة الحديدية، رمي الرمح، رمي القرص، الوثب العالي، والوثب الطويل، تحت إشراف أكثر من 20 حكمًا.
وقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرياضة الصم، خالد الفارسي، شكره لسمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، على دعمهما المتواصل لأنشطة الاتحاد، مشيدًا بتعاون مكاتب وزارة الرياضة ونوادي ومراكز الصم في مختلف المناطق لإنجاح برنامج الصم الزمني لعام 2025.
وتمنى "الفارسي" لجميع الفرق المشاركة خوض منافسات تتسم بالتنافس الأخوي الشريف، مؤكدًا أهمية هذه البطولات في دعم وتمكين الرياضيين من فئة الصم على مستوى المملكة.