"الأخضر" يُدشن تدريباته في سان دييغو الأمريكية استعدادًا لمواجهة منتخب هايتي في الكأس الذهبية

دشّن المنتخب السعودي، اليوم، تدريباته في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية, استعدادًا لمواجهة منتخب هايتي يوم الأحد المقبل، على إستاد سنابدراغون، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الكأس الذهبية 2025.