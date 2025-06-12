رياضة

"الأخضر" يُدشن تدريباته في سان دييغو الأمريكية استعدادًا لمواجهة منتخب هايتي في الكأس الذهبية

رينارد اكتفى بتمارين استرجاعية وترفيهية مع المعدّ البدني .. والفريق يواصل استعداداته مساء الغد
"الأخضر" يُدشن تدريباته في سان دييغو الأمريكية استعدادًا لمواجهة منتخب هايتي في الكأس الذهبية
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دشّن المنتخب السعودي، اليوم، تدريباته في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية, استعدادًا لمواجهة منتخب هايتي يوم الأحد المقبل، على إستاد سنابدراغون، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الكأس الذهبية 2025.

ميدانيًّا، اكتفى المدير الفني إيرڤي رينارد بتمارين استرجاعية وترفيهية مع المعدّ البدني، وذلك على ملاعب مركز الأداء الرياضي في سان دييغو.

من جهة أخرى، يواصل الأخضر استعداداته مساء الغد، بحصة تدريبية مسائية مغلقة تُقام على ملاعب مركز الأداء الرياضي في سان دييغو عند الـ (5:30) مساءً بتوقيت سان دييغو.

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بطولة الكأس الذهبية 2025

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