في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي.. إشادة دولية بتطور "الكرة الطائرة السعودية"

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور خالد الزغيبي رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة وعضو لجنة التمكين والتطوير في الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة، الذي استضافته مدينة أرنهيم الهولندية، خلال الفترة من الـ21 وحتى الـ26 من شهر سبتمبر الجاري؛ حيث عقد الدكتور عددًا من الاجتماعات مع رؤساء الاتحادات العالمية، كما عقد اجتماعًا مع آري جراسيا رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، تَبَادل عبرها الخبرات، وتناقش فيها عن السبل العلمية الحديثة للنهوض بالكرة الطائرة السعودية، والوصول بها لمصافّ العالمية.