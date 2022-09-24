في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي.. إشادة دولية بتطور "الكرة الطائرة السعودية"

أشاد الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بالتطور الكبير الذي يشهده الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، والذي ساهم في صناعة قفزة كبيرة على مستوى نتائج المنتخبات السعودية المختلفة، وتَقدم المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة، من المركز الـ137 إلى المركز الـ77 في التصنيف العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور خالد الزغيبي رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة وعضو لجنة التمكين والتطوير في الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة، الذي استضافته مدينة أرنهيم الهولندية، خلال الفترة من الـ21 وحتى الـ26 من شهر سبتمبر الجاري؛ حيث عقد الدكتور عددًا من الاجتماعات مع رؤساء الاتحادات العالمية، كما عقد اجتماعًا مع آري جراسيا رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، تَبَادل عبرها الخبرات، وتناقش فيها عن السبل العلمية الحديثة للنهوض بالكرة الطائرة السعودية، والوصول بها لمصافّ العالمية.
يُذكر أن المؤتمر العالمي شَهِدَ أيضًا انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة.