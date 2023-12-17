"ورطة كولر".. أزمة في الأهلي المصري قبل مباراة نصف النهائي بمونديال الأندية

يواجه الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي المصري بقيادة السويسري مارسيل كولر، أزمة هجومية، قبل مباراة الفريق المرتقبة أمام فلومينينسي البرازيلي والمقرر إقامتها، غدًا الاثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
ويغيب صلاح محسن عن المباراة بسبب استبعاده من قائمة الأهلي في مونديال للأندية بقرار من كولر، كما يغيب الفرنسي أنتوني موديست بسبب الإيقاف بعدما تعرض للطرد خلال مباراة الأهلي أمام اتحاد جدة في ربع نهائي مونديال الأندية.
وبحسب "سكاي نيوز عربية" تحوم شكوك حول مشاركة محمود كهربا في المباراة المقبلة أمام فلومينينسي؛ بسبب الإصابة التي تَعَرّض لها خلال مواجهة الاتحاد وهي عبارة عن شد في العضلة الخلفية.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن "كهربا" خضع لبرنامج تأهيلي مكثف في الساعات الماضية؛ إلا أن اللاعب لم يشارك في أية تدريبات للفريق قبل 24 ساعة فقط من مواجهة الفريق البرازيلي.
ويتسلم كولر خلال الساعات المقبلة تقريرًا طبيًّا يحسم خلاله موقف "كهربا" النهائي من مباراة فلومينينسي.
وعلى الجانب الآخر وقبل 24 ساعة من المواجه المرتقبة ضمن البطولة، التي تقام في جدة، تَحَدث النجم مارسيلو لاعب فلومينينسي البرازيلي عن حظوظ فريقه في البطولة.
وقال نجم ريال مدريد الأسبق، عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "فلومينينسي يمتلك كل الإمكانيات للمنافسة بقوة على كأس العالم للأندية والفوز باللقب".
وأضاف: "شاركت من قِبَل في كأس العالم للأندية 4 مرات مع ريال مدريد وفزت باللقب في جميعها".
وأوضح مارسيلو: "لكن هذه النسخة من البطولة لها طعم خاص بالنسبة لي لأنني سأشارك في كأس العالم للأندية برفقة فريق طفولتي".
وبسؤاله هل يمكنك الفوز بالكأس للمرة الخامسة في السعودية رد قائلًا: "احترامًا لخصومنا في البطولة لن أتحدث مطلقًا، لدينا ما يلزم للمنافسة على لقب كأس العالم للأندية من اللعب والقتال من أجل اللقب".
وأتم تصريحاته: "لكننا نعلم أن هناك فِرَقًا أخرى ترغب في الفوز بالكأس؛ لذلك لا أستطيع أن أخبرك ما إذا كنا سنفوز أم لا".
وفاز الأهلي المصري على ممثل السعودية "الاتحاد" بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2023 في السعودية ليتأهل إلى نصف النهائي في مواجهة فلومينينسي البرازيلي، وتقام المباراة غدًا الاثنين.