"ورطة كولر".. أزمة في الأهلي المصري قبل مباراة نصف النهائي بمونديال الأندية

وبسؤاله هل يمكنك الفوز بالكأس للمرة الخامسة في السعودية رد قائلًا: "احترامًا لخصومنا في البطولة لن أتحدث مطلقًا، لدينا ما يلزم للمنافسة على لقب كأس العالم للأندية من اللعب والقتال من أجل اللقب".