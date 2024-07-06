وزير الرياضة يبارك للربّاع عدنان نور سعيد تأهُّله لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024

وتأهَّل عدنان من خلال مشاركته في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية التي احتضنت منافساتها دولة جورجيا بعد أن رفع وزن 158 كجم مسجلاً تأهله بشكل رسمي لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 نهاية أغسطس المقبل، في ظل منافسة قوية بين المشاركين؛ كونها آخر محطات التأهل إلى البارالمبياد.