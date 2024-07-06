وزير الرياضة يبارك للربّاع عدنان نور سعيد تأهُّله لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024

بارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، للربّاع السعودي البارالمبي عدنان نور سعيد تأهله لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 في وزن 49 كجم.
وكتب عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "أبارك للربّاع البطل عدنان نور سعيد تأهله لدورة الألعاب البارالمبية باريس2024 استكمالاً لمسيرته المميزة. كل التوفيق في البارالمبياد".
وتأهَّل عدنان من خلال مشاركته في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية التي احتضنت منافساتها دولة جورجيا بعد أن رفع وزن 158 كجم مسجلاً تأهله بشكل رسمي لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 نهاية أغسطس المقبل، في ظل منافسة قوية بين المشاركين؛ كونها آخر محطات التأهل إلى البارالمبياد.