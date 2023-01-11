في افتتاح الجولة 13 من دوري روشن.. الاتفاق يجري تدريبه الأخير للفتح ويغادر للأحساء

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير، عصر اليوم الأربعاء على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يأتي ذلك ضمن تحضيرات الأحمر لمواجهة مضيفه فريق الفتح في الأحساء، ضمن منافسات الجولة 13 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وكانت التدريبات التي قادها المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتملت بعد الإحماء على تمارين السرعات، ثم تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة.
وعلى صعيد متصل غادرت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب إلى الأحساء عبر الحافلة حيث سيقيم الفريق معسكره في أحد فنادق الأحساء حتى موعد مواجهة الفتح يوم غدٍ الخميس عند الساعة 3:30 على ملعب مدينة عبدالله بن جلوي بالأحساء.