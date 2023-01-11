في افتتاح الجولة 13 من دوري روشن.. الاتفاق يجري تدريبه الأخير للفتح ويغادر للأحساء

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير، عصر اليوم الأربعاء على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يأتي ذلك ضمن تحضيرات الأحمر لمواجهة مضيفه فريق الفتح في الأحساء، ضمن منافسات الجولة 13 لدوري روشن السعودي للمحترفين.