حتى عام 2025 .." فيصل بن بندر" رئيسًا للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية (IESF)

من جهة أخرى أكد الأمين العام للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، بوبان توتوفسكي أن العاملين بالاتحاد وعشاق هذه الرياضة متشوقون لهذا الفصل الجديد في تاريخ الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، مع اقتراب النسخة القادمة من بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض في عام 2024، منوهًا بأحقية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بمنصب رئيس الاتحاد لقيادة المنظومة كاملة، ولاسيما مع تفانيه في خدمة الرياضات الإلكترونية، متطلعًا للعمل المشترك لتحقيق وحدة كاملة في نظام الرياضات الإلكترونية.