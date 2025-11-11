غداً .. الأخضر تحت23 يواجه تونس ضمن الدورة الدولية الودية بالإمارات

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم ، غدًا الأربعاء ،أولى مبارياته ضمن الدورة الدولية الودية بالإمارات، والتي يشارك فيها على هامش برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 التي يستضيفها الأخضر في مدينتي الرياض وجدة.