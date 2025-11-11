غداً .. الأخضر تحت23 يواجه تونس ضمن الدورة الدولية الودية بالإمارات

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم ، غدًا الأربعاء ،أولى مبارياته ضمن الدورة الدولية الودية بالإمارات، والتي يشارك فيها على هامش برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 التي يستضيفها الأخضر في مدينتي الرياض وجدة.
ويلاقي "الأخضر" نظيره منتخب تونس في تمام السادسة مساءً بتوقيت الإمارات (الخامسة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب اتحاد الإمارات لكرة القدم.
ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر مساء اليوم الثلاثاء حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية، أعقبها العمل على مران تكتيكي، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في المملكة، المقرر انطلاقها يناير المقبل، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات فيتنام، الأردن، وقيرغيزستان.