رئيس رابطة الدوري السعودي يزور أندية الشرقية لتعزيز الشراكة المؤسسية

في إطار الجهود المستمرة لتطوير بيئة العمل الاحترافية وتعزيز التعاون مع الأندية، التقى رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، المهندس عبدالعزيز العفالق، بعدد من مسؤولي أندية المنطقة الشرقية.
وشملت الزيارة لقاءه برئيس مجلس إدارة نادي الفتح، منصور العفالق، والرئيس التنفيذي أحمد العيسى، كما التقى برئيس مجلس إدارة نادي القادسية بدر الرزيزة، والرئيس التنفيذي جيمس بيسغروف، وذلك بحضور مستشار شؤون الأندية في الرابطة عبدالعزيز الحميدي، وغدير الحازمي.
واستكمل المهندس "العفالق" جولته الميدانية أمس الأحد بزيارة نادي الاتفاق، حيث اجتمع بنائب رئيس مجلس الإدارة عمر باخشوين، والرئيس التنفيذي حمد المطوع. كما زار نادي الخليج والتقى برئيس مجلس الإدارة أحمد خريده، والرئيس التنفيذي علي المحسن، بحضور الحميدي والحازمي.
وناقشت اللقاءات عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشراكة المؤسسية بين الرابطة والأندية، وتطوير بيئة العمل داخل الأندية، إضافة إلى سبل الارتقاء بالمنافسة وتحقيق تجربة جماهيرية مميزة، بما يعكس التزام الرابطة بدعم مسيرة التطوير الشامل لكرة القدم السعودية.