في جولة "عزنا بطبعنا".. الخلود يتفوق على ضمك ويحصد أول 3 نقاط

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، فوزًا ثمينًا على شقيقه ضمك، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس، على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.