في جولة "عزنا بطبعنا".. الخلود يتفوق على ضمك ويحصد أول 3 نقاط

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، فوزًا ثمينًا على شقيقه ضمك، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس، على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.
وحملت الجولة شعار "عزنا بطبعنا"، تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ95، وانتهت بفوز الخلود بهدفين مقابل هدف.
وسجّل راميرو إنريكي الهدف الأول للخلود في الدقيقة 11، قبل أن يعادل ضمك النتيجة في الدقيقة 23 عبر لاعبه فالنتين فادا.
وفي الشوط الثاني، نجح جون باكلي في تسجيل هدف الفوز للخلود عند الدقيقة 81، ليمنح فريقه أول ثلاث نقاط في مشواره بالمسابقة، بينما بقي رصيد ضمك عند نقطة واحدة.