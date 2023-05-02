في ختام الجولة 30 من دوري يلو.. بين الأهلي والصدارة عقبة هجر

يحل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره هجر ، عند الساعة 8:15 من مساء غد الأربعاء ، وذلك على أرض ملعب نادي هجر في الأحساء، في ختام الجولة 30 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.