في ختام الجولة 30 من دوري يلو.. بين الأهلي والصدارة عقبة هجر

يحل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره هجر ، عند الساعة 8:15 من مساء غد الأربعاء ، وذلك على أرض ملعب نادي هجر في الأحساء، في ختام الجولة 30 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
الأهلي يدخل المواجهة وهو في المركز الثاني ( 62 نقطة)، فيما يحل هجر في المركز الـ 11 برصيد 36 نقطة.
يأمل الأهلي العودة إلى جدة حاملاً النقاط الثلاث والتربع على الصدارة، حيث بات موعد العودة لدوري روشن مسألة وقت فقط ، فيما يأمل هجر الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور والاقتراب أكثر من مناطق الوسط، حيث الأمان أكثر.