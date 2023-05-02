رياضة

في ختام الجولة 30 من دوري يلو.. بين الأهلي والصدارة عقبة هجر

في ختام الجولة 30 من دوري يلو.. بين الأهلي والصدارة عقبة هجر
أحمد سرور
أحمد سرور

يحل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره هجر ، عند الساعة 8:15 من مساء غد الأربعاء ، وذلك على أرض ملعب نادي هجر في الأحساء، في ختام الجولة 30 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

لاعبو الأهلي خلال التدريبات الجماعية
لاعبو الأهلي خلال التدريبات الجماعية

الأهلي يدخل المواجهة وهو في المركز الثاني ( 62 نقطة)، فيما يحل هجر في المركز الـ 11 برصيد 36 نقطة.

يأمل الأهلي العودة إلى جدة حاملاً النقاط الثلاث والتربع على الصدارة، حيث بات موعد العودة لدوري روشن مسألة وقت فقط ، فيما يأمل هجر الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور والاقتراب أكثر من مناطق الوسط، حيث الأمان أكثر.

نادي الأهلي
دوري يلو لأندية الدرجة الأولى
نادي هجر

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