بالتغلب على الهند.. "أخضر اليد" يحقق أول انتصاراته في البطولة الآسيوية

واستطاع الأخضر التفوق بالنتيجة في جميع مجريات اللقاء؛ حيث انتهى الشوط الأول بتقدمه (22- 8)، ووسع الفارق التهديفي في شوط المواجهة الثاني حتى انتهت المباراة بفوزه بفارق 31 هدفًا، ليحصل بذلك على أول نقطتين في رصيده بالمجموعة الثالثة، كما حصل لاعب أخضر اليد أحمد العبد العلي على جائزة أفضل لاعب في اللقاء، والتي تَسلمها من قِبَل رئيس الاتحاد السعودي فاضل النمر.