رياضة

بالتغلب على الهند.. "أخضر اليد" يحقق أول انتصاراته في البطولة الآسيوية

أحمد العبد العلي استطاع الحصول على جائزة أفضل لاعب في اللقاء
جانب من لقاء المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مع نظيره الهندي
جانب من لقاء المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مع نظيره الهندي

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة اليد اليوم، فوزه الأول على منتخب الهند بنتيجة (48- 17)، في ثاني مواجهاته بالبطولة الآسيوية الـ21 للمنتخبات، والمؤهلة لبطولة العالم 2025م، والمقامة حاليًا في مملكة البحرين.

واستطاع الأخضر التفوق بالنتيجة في جميع مجريات اللقاء؛ حيث انتهى الشوط الأول بتقدمه (22- 8)، ووسع الفارق التهديفي في شوط المواجهة الثاني حتى انتهت المباراة بفوزه بفارق 31 هدفًا، ليحصل بذلك على أول نقطتين في رصيده بالمجموعة الثالثة، كما حصل لاعب أخضر اليد أحمد العبد العلي على جائزة أفضل لاعب في اللقاء، والتي تَسلمها من قِبَل رئيس الاتحاد السعودي فاضل النمر.

وسيختتم الأخضر مبارياته في دور المجموعات التمهيدي بمواجهة منتخب العراق يوم الاثنين المقبل 15 يناير الجاري، عند تمام الساعة 5:00 مساءً، في مواجهة يطمح من خلالها منتخبنا الوطني لتحقيق الانتصار الثاني والعبور إلى الدور الرئيسي من البطولة.

المنتخب الهندي
المنتخب السعودي الأول لكرة اليد
البطولة الآسيوية لكرة اليد

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