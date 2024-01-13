بالتغلب على الهند.. "أخضر اليد" يحقق أول انتصاراته في البطولة الآسيوية

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة اليد اليوم، فوزه الأول على منتخب الهند بنتيجة (48- 17)، في ثاني مواجهاته بالبطولة الآسيوية الـ21 للمنتخبات، والمؤهلة لبطولة العالم 2025م، والمقامة حاليًا في مملكة البحرين.
واستطاع الأخضر التفوق بالنتيجة في جميع مجريات اللقاء؛ حيث انتهى الشوط الأول بتقدمه (22- 8)، ووسع الفارق التهديفي في شوط المواجهة الثاني حتى انتهت المباراة بفوزه بفارق 31 هدفًا، ليحصل بذلك على أول نقطتين في رصيده بالمجموعة الثالثة، كما حصل لاعب أخضر اليد أحمد العبد العلي على جائزة أفضل لاعب في اللقاء، والتي تَسلمها من قِبَل رئيس الاتحاد السعودي فاضل النمر.
وسيختتم الأخضر مبارياته في دور المجموعات التمهيدي بمواجهة منتخب العراق يوم الاثنين المقبل 15 يناير الجاري، عند تمام الساعة 5:00 مساءً، في مواجهة يطمح من خلالها منتخبنا الوطني لتحقيق الانتصار الثاني والعبور إلى الدور الرئيسي من البطولة.