أخضر الناشئين يواجه السودان وديًا ضمن استعداده لكأس العرب

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الأربعاء في الصالة الرياضية التابعة لمقر سكن البعثة، أجروا خلالها مرانًا استرجاعيًا.

يُذكر أن بطولة كأس العرب ستُقام في الجزائر خلال الفترة من الـ 23 من شهر أغسطس وحتى الثامن من شهر سبتمبر المقبلين.