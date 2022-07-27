أخضر الناشئين يواجه السودان وديًا ضمن استعداده لكأس العرب

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا غدًا الخميس مباراته التجريبية الثانية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة جدة، والذي يمتد حتى الخامس من شهر أغسطس المقبل، في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب في الجزائر.
ويستضيف "الأخضر" منتخب السودان في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الأربعاء في الصالة الرياضية التابعة لمقر سكن البعثة، أجروا خلالها مرانًا استرجاعيًا.
يُذكر أن بطولة كأس العرب ستُقام في الجزائر خلال الفترة من الـ 23 من شهر أغسطس وحتى الثامن من شهر سبتمبر المقبلين.