الجولة 11 من دوري روشن تنطلق بـ 3 مواجهات.. أبرزها الشباب والاتفاق

تنطلق غداً الجمعة، منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مرتقبه على النحو الآتي:
على أرض ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، يحل الفيحاء (الثالث عشر - 8 نقاط)، ضيفاً على نظيره الفتح (الثامن - 15 نقطة)، وذلك عند الساعة 3:30 عصراً.
اللقاء يشكل أهمية كبرى بالنسبة للفيحاء من أجل الهروب من ذيل قائمة الترتيب ، فيما يسعى الفتح للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور والاقتراب أكثر من مربع الكبار.
يلتقي الوحدة (الثاني عشر - 8 نقاط) بنظيره العدالة (الخامس عشر - 4 نقاط)، عند السادسة مساءً، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.
الوحدة يسعى لأخذ نصيبه من العدالة وخطف النقاط الثلاث ، في المقابل يأمل العدالة العودة بنقاط المواجهة والابتعاد تدريجياً عن منطقة الخطر.
قمة الجمعة، تجمع الشباب (الثاني - 22 نقطة) بنظيره الاتفاق (العاشر - 13 نقطة) عند الساعة 8:30 مساءً، وذلك على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
الشباب يدخل اللقاء وهدفه الأول مصالحة جماهيره والعودة لسكة الانتصارات، بعد كبوة الكأس أمام الاتحاد ومن ثم السقوط برباعية أمام الفتح "دورياً".
في المقابل يطمع الفريق الشرقاوي العودة لأرضه بالنقاط الثلاث التي تدفعه نحو مناطق الدفء.