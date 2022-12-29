الجولة 11 من دوري روشن تنطلق بـ 3 مواجهات.. أبرزها الشباب والاتفاق

على أرض ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، يحل الفيحاء (الثالث عشر - 8 نقاط)، ضيفاً على نظيره الفتح (الثامن - 15 نقطة)، وذلك عند الساعة 3:30 عصراً.