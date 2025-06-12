كأس العالم للرياضات الإلكترونية يُرسّخ التحوّل الثقافي في السعودية ويجمع الأجيال بلغة الألعاب والإبداع

ويعكس الحدث أيضًا جانبًا من التوجه الثقافي الحديث في المملكة نحو الانفتاح على التجارب العالمية، مع الحفاظ على الطابع المحلي والقيم الاجتماعية، وهو ما ظهر من خلال تنظيم دقيق، ومشاركة واسعة، وتفاعل مجتمعي كبير داخل وخارج المملكة.