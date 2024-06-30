"لويز فيليبي": "رونالدو" غيّر كل شيء في الكرة السعودية ونادي النصر

وعن الدوري السعودي علق: "إنها بطولة قوية للغاية، أصبح لديهم فرق قوية للعب، الدوري أصبح صعبًا للغاية، إنهم متطورون بشكل جيد، ليس فقط من حيث كرة القدم، وإنما في كل شيء".