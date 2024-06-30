"لويز فيليبي": "رونالدو" غيّر كل شيء في الكرة السعودية ونادي النصر

تحدث البرازيلي لويز فيليبي لاعب فلامنغو السابق والعربي حاليًا، والمعروف باسم "مورالها"، عن تفاصيل تأثير كرستيانو رونالدو نجم النصر في الدوري السعودي.
وقضى اللاعب البرازيلي عدة سنوات باللعب في أندية المملكة؛ فقد لعب لعدة أندية مثل العربي حاليًا، الرياض، القادسية، الحزم سابقًا .
وقال "مورالها" في تصريحات لبودكاست "Ubuntu" Esporte Clube : كريستيانو رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، لكن يبدو بعمر الـ25 عامًا، لقد قام بتغيير جداول التدريبات في السعودية".
وأضاف البرازيلي: رونالدو غيّر كل شيء في السعودية من التدريبات إلى ساعات النوم، ووصوله إلى السعودية لم يغير ناديه فحسب، بل غيّر كل شيء.
وتابع لاعب نادي العربي: "يبدأ كريستيانو رونالدو تدريباته في الصباح، وهو الوقت الذي لا تكون فيه الشمس قوية بعد، لقد أجبر الجميع على النوم مبكرًا للتدريب صباحًا".
واستطرد "مورالها": "لقد ساهم النجم البرتغالي في تحقيق أداء أفضل على أرض الملعب، ولم يكن وصوله جيدًا على أرض الملعب فحسب، بل ساعد جميع اللاعبين على التطور في الأداء.
وعن الدوري السعودي علق: "إنها بطولة قوية للغاية، أصبح لديهم فرق قوية للعب، الدوري أصبح صعبًا للغاية، إنهم متطورون بشكل جيد، ليس فقط من حيث كرة القدم، وإنما في كل شيء".
وقال: "الدوري السعودي ناضج من حيث الاحتراف، فاللاعبون الكبار يذهبون إلى هناك الآن، الجميع الآن يريد الذهاب إلى هناك ، وآمل أن أبقى هناك لسنوات أخرى".