القادسية يعير الإسباني إيكير ألمينا إلى هايدوك سبليت الكرواتي

أعلن نادي القادسية، اليوم الجمعة، موافقته على إعارة لاعبه الإسباني إيكير ألمينا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي هايدوك سبليت الكرواتي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسبما ذكر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".
وكان القادسية قد تعاقد مع ألمينا في أغسطس من العام الماضي قادمًا من جيرونا الإسباني بعقد يمتد حتى عام 2028.
وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في 22 مباراة مع القادسية بجميع المسابقات خلال الموسم الماضي، صنع خلالها هدفًا واحدًا دون أن يسجل.
وُلد ألمينا في 4 مايو 2004، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي كورنيلا عام 2019، ثم انتقل إلى جافا عام 2020، قبل أن ينضم إلى فيداليت في 2022. وفي العام التالي التحق بـ جيرونا حيث تدرج حتى وصل إلى الفريق الأول، قبل انتقاله إلى القادسية صيف 2023.