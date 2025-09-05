القادسية يعير الإسباني إيكير ألمينا إلى هايدوك سبليت الكرواتي

وُلد ألمينا في 4 مايو 2004، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي كورنيلا عام 2019، ثم انتقل إلى جافا عام 2020، قبل أن ينضم إلى فيداليت في 2022. وفي العام التالي التحق بـ جيرونا حيث تدرج حتى وصل إلى الفريق الأول، قبل انتقاله إلى القادسية صيف 2023.