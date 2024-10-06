"ما خلّى كبير أو صغير".. إعلاميون يُشيدون بفوز الهلال على الأهلي بكلاسيكو "روشن"

وأضاف "الفراج" عبر برنامج "أكشن مع وليد": "اليوم الأهلي قدّم واحدة من أحلى مبارياته هذا الموسم، الفريق بالفعل حاول، وأنا لو مشجع لنادي غير الهلال هقول من يقدر عليه، هذا أخذهم واحد واحد، سننتظر ونرى هل يستطيع النصر أن يوقف الهلال؟ أو هل ينجح الشباب في ذلك؟ سنرى".