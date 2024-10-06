"ما خلّى كبير أو صغير".. إعلاميون يُشيدون بفوز الهلال على الأهلي بكلاسيكو "روشن"

أشاد العديد من الإعلاميين بفوز وتألق الهلال أمام الأهلي بالأمس بكلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين.
وفاز الهلال على الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن لقاء الفريقين بالجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال الإعلامي الرياضي "وليد الفراج": "الهلال خلّص مع الأهلي، وخلّص مع الاتحاد، باقي له النصر والشباب وتكمل، ويكون انتصر على كل كبار أندية دوري روشن بشكل واضح".
وأضاف "الفراج" عبر برنامج "أكشن مع وليد": "اليوم الأهلي قدّم واحدة من أحلى مبارياته هذا الموسم، الفريق بالفعل حاول، وأنا لو مشجع لنادي غير الهلال هقول من يقدر عليه، هذا أخذهم واحد واحد، سننتظر ونرى هل يستطيع النصر أن يوقف الهلال؟ أو هل ينجح الشباب في ذلك؟ سنرى".
بدوره أشاد الإعلامي "خالد الشنيف" عبر برنامج "دورينا غير" بالفريق، وقال: "الهلال فريق مميز ومدربه عظيم، الهلال في كفة وباقي الفِرَق في كفة على جميع الأصعدة، تكلمنا عن الهلال كثيرًا وسنتكلم، لو تكلمنا في مجلدات عن ما يفعله في الفريق لن نوفيه حقه".
وتابع الشنيف: "كما قيل، الهلال ما خلّى لا كبير ولا صغير، تبقى متقدم وفجأة تخسر بعد الدقيقة الـ60 هذا هو الهلال، عندما تريد أن تفحص فريقك فنيًّا، العب أمام الهلال".
واستطرد: "إذا كنت فريق عالي أو متوسط، الهلال هو الذي يبيّن لك مستواك وأداءك الفني".