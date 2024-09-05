بطولة الماسترز السعودية للسنوكر: "أوسوليفان" يُودّع عبر بوابة الصيني "سي جياهوي"

وفي بقية المواجهات، تمكّن الإنجليزي جود ترامب، المصنف الأول عالميًا، من الحفاظ على مستواه المميز الذي ظهر به طوال فترة البطولة، حيث تغلب على بطل العالم عام 2010م، الأسترالي نيل روبيرتسون بنتيجة 6-3، ليصعد إلى نصف النهائي، حيث سيواجه مواطنه شون مورفي بطل العالم عام 2005م، باحثًا عن رد اعتباره بعدما لعب الاثنان نهائي بطولة الماسترز بشنغهاي في شهر يوليو الماضي، حيث تمكّن ترامب من الفوز وتسجيل أول انتصاراته في بطولات الصين.