بهدفَيْ "ميترو".. الهلال يقلب الطاولة أمام الأهلي ويتربع على القمة

قلب فريق الهلال الأول لكرة القدم الطاولة أمام مستضيفه الأهلي بنتيجة 2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، في ختام الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم السلوفيني "سلافكو فينسينش".