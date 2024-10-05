بهدفَيْ "ميترو".. الهلال يقلب الطاولة أمام الأهلي ويتربع على القمة

قلب فريق الهلال الأول لكرة القدم الطاولة أمام مستضيفه الأهلي بنتيجة 2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، في ختام الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم السلوفيني "سلافكو فينسينش".
الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل، جاء عن طريق "فيغا" في الدقيقة الـ12، بعد تمريرة -ولا أجمل- وصلته من زميله "كيسيه".
وفي بقية الدقائق حاول الأزرق الخروج بالتعادل، لكن القائم الأهلاوي تصدى لتسديدة سالم الدوسري في الدقيقة الـ38.
وشهدت الدقيقة الـ42 إلغاء هدف للهلال عن طريق "ميتروفيتش" بداعي التسلل الذي وقع فيه زميله "كانسيلو".
وفي الشوط الثاني دفع المدير الفني للهلال "خيسوس" باللاعب ناصر الدوسري بدلاً من ياسر الشهراني.
ونتيجة للضغط الهلالي المتواصل على مرمى حارس الأهلي "عبدالرحمن الصانبي" استطاع هداف الدوري والأزرق "ميتروفيتش" خطف هدف التعادل لفريقه من خلال رأسية جميلة بعد استثماره عرضية زميله "لودي".
وفي الدقيقة الـ78 أضاف "ميتروفيتش" الهدف الثاني لفريقه الهلال من ركلة جزاء.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع (90+3) أنقذ مدافع الأهلي "ديمرال" فريقه من هدف هلالي ثالث مؤكد من قدم " كانسيلو".
وجانب الصواب تسديدة قائد الأهلي "رياض محرز" في الدقيقة الـ90+5.
وبتلك النتيجة حافظ الهلال على الصدارة برصيد 18 نقطة، فيما بقي الأهلي في المركز العاشر بـ7 نقاط.