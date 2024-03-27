المفاوضات تتجدد.. "ديبالا" يقترب من الدوري السعودي

تتجدد المفاوضات السعودية مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا ،مهاجم نادي روما الإيطالي للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل.
وبحسب ما أفادت به صحيفة "Fichajes" فإنه على الرغم من كون ديبالا أحد أفضل اللاعبين بنادي روما، إلا أنه قد يختار عدم الاستمرار في الفريق، خاصة بعد اهتمام الأندية السعودية بضمه ورحيل المدرب جوزيه مورينيو .
وشددت الصحيفة على أنه من المقرر أن يتخذ اللاعب الأرجنتيني قراراً بشأن مستقبله بالأيام المقبلة إما توقيع عقد تجديد لروما، أو التوقيع لناد أوروبي آخر، أو التوجه إلى الشرق الأوسط .
وسبق أن أبدى نادي الهلال اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن ديبالا رفض، لرغبته في الاستمرار مع النادي الإيطالي.