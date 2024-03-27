المفاوضات تتجدد.. "ديبالا" يقترب من الدوري السعودي

وبحسب ما أفادت به صحيفة "Fichajes" فإنه على الرغم من كون ديبالا أحد أفضل اللاعبين بنادي روما، إلا أنه قد يختار عدم الاستمرار في الفريق، خاصة بعد اهتمام الأندية السعودية بضمه ورحيل المدرب جوزيه مورينيو .