"غالاردو" يرغب في التعاقد مع سيرجيو راموس لحل مشاكل دفاع الاتحاد

يرغب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، مدرب الاتحاد، في التعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس لاعب أشبيلية بالصيف المقبل؛ لدعم الخط الدفاعي لديه؛ فيما أشارت صحيفة "AS" إلى أن إدارة النادي على استعداد لتقديم عرض ضخم للاعب لإغرائه لقبول العرض.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولي النادي الإسباني لديهم الرغبة في تجديد عقد سيرجيو لمدة عام آخر، ولكن وضع اللاعب بالنادي غير مستقر حتى الآن.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الاتحاد حاول التعاقد مع راموس في أغسطس الماضي؛ حيث قدّموا له عقدًا بلغت قيمته نحو 20 مليون يورو في السنة.
وانضم سيرجيو راموس (37 عامًا) إلى صفوف نادي إشبيلية في سبتمبر الماضي، وسبق له اللعب للعديد من الأندية أبرزها باريس سان جيرمان وريال مدريد.