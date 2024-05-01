كأس خادم الحرمين الشريفين: النصر يطير للنهائي ويضرب موعدًا مع الهلال

صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للمباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك عقب تغلُّبه على الخليج في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في مباراة الدور نصف النهائي من المسابقة بفوز النصر بنتيجة 3 / 1.
أهداف المباراة بدأها "كريستيانو رونالدو" في الدقيقة الـ17 من عمر المباراة قبل أن يضيف ساديو ماني الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ37.
وفي شوط المباراة الثاني نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الثالث للنصر في الدقيقة الـ57 قبل أن يقلص النتيجة فواز الطريس بهدف للخليج في الدقيقة الـ83.
وبتلك النتيجة يصعد النصر للمباراة النهائية من المسابقة؛ ليضرب موعدًا جديدًا مع الهلال في مباراة الديربي عقب تغلُّب الأخير على الاتحاد في الدور نصف النهائي.