أخضر الشاطئية يتغلب على جورجيا ودياً استعداداً لبطولة الدوري الأوروبي

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، على نظيره منتخب جورجيا بنتيجة 4-1، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الاثنين، على الملعب الرملي لشاطئ أرينا باتومي، ضمن استعداداته وتحضيراته للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي المقرر إقامتها في دولتي جورجيا ومولدوفا، في الفترة من 17 حتى 28 يوليو الجاري.