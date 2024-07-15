أخضر الشاطئية يتغلب على جورجيا ودياً استعداداً لبطولة الدوري الأوروبي

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، على نظيره منتخب جورجيا بنتيجة 4-1، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الاثنين، على الملعب الرملي لشاطئ أرينا باتومي، ضمن استعداداته وتحضيراته للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي المقرر إقامتها في دولتي جورجيا ومولدوفا، في الفترة من 17 حتى 28 يوليو الجاري.
وتمكن لاعبو أخضر الشاطئية من تسجيل أهداف المباراة على مدار أشواط المباراة عن طريق كل من وليد اليوبي وأحمد الهمامي وإسلام سراج ومحمد عماش.
وعمد مدرب (الأخضر) البرازيلي قوقا زولوكوفيك، خلال المباراة لإشراك أغلب اللاعبين والوقوف على مستوياتهم عن قرب وتوظيفهم بالطريقة المناسبة.
يذكر أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية يحتل الترتيب 24 عالمياً و5 آسيوياً، حسب التصنيف الدولي الأخير الذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة Beach Soccer)).