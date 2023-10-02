في مدينة تبوك.. غدًا ينطلق برنامج اكتشاف المواهب للبنين والبنات

ينطلق غداً الثلاثاء، برنامج اكتشاف المواهب للبنين والبنات في مدينة تبوك، الذي يقيمه الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا في الإدارة الفنية ويستمر لمدة يومين، والذي يهدف لاكتشاف المواهب الكروية بالمدارس وإتاحة الفرصة أمامها للانضمام للأندية الرياضية ومراكز التدريب الإقليمية.
ويأتي المهرجان ضمن جهود الاتحاد السعودي لتحقيق أهداف استراتيجية تحول كرة القدم السعودية والتي اعتمدت على 7 ركائز، من أبرزها مسار تطوير المواهب، حيث إن الاستراتيجية من ضمن أهدافها تنظيم أكثر من 50 مسابقة لمختلف الفئات العمرية بحلول عام 2025 بما يساهم في صناعة منتخب وطني يكون ضمن أفضل 20 منتخبًا بحلول عام 2034.
ومن المقرر أن يقام المهرجان في 8 مدن قادمة هي: جدة وأبها والجوف وحفر الباطن، والدمام والباحة والمدينة المنورة، والرياض.
تعدّ مدينة تبوك هي السابعة التي يقام فيها البرنامج، حيث سيتم استقبال المشاركين المرشحين من قبل إدارة التعليم بمنطقة تبوك، إذ سيخضعون لتجارب الأداء، والتي بناءً عليها سيتم تقييم المواهب وفق معايير تم تحديدها من قبل الإدارة الفنية.