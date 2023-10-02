في مدينة تبوك.. غدًا ينطلق برنامج اكتشاف المواهب للبنين والبنات

ويأتي المهرجان ضمن جهود الاتحاد السعودي لتحقيق أهداف استراتيجية تحول كرة القدم السعودية والتي اعتمدت على 7 ركائز، من أبرزها مسار تطوير المواهب، حيث إن الاستراتيجية من ضمن أهدافها تنظيم أكثر من 50 مسابقة لمختلف الفئات العمرية بحلول عام 2025 بما يساهم في صناعة منتخب وطني يكون ضمن أفضل 20 منتخبًا بحلول عام 2034.