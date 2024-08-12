اتحاد كرة القدم يصدر جدول مباريات الدوري الممتاز للسيدات للموسم الرياضي 2024 / 2025

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، جدول مباريات الدوري الممتاز للسيدات لموسم 2024 / 2025، إذ تشارك في النسخة الثالثة 10 فرق، هي: النصر، الأهلي، الشباب، القادسية، الهلال، الاتحاد، شعلة الشرقية، العلا، الترجي، والأمل، وسيُقام الدوري بنظام الذهاب والإياب، بمجموع 90 مباراة تمتد إلى مدار 18 جولة.
وفي إطار تعزيز المنافسة وتحفيز الفرق، اعتمد الاتحاد السعودي تحديث قيمة الجوائز المالية للمركزَيْن الثاني والثالث، بحيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها مليونا ريال، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها مليون وخمسمائة ألف ريال، أما الفريق الذي سيحقّق المركز الثالث فسيحصل على جائزة مالية قدرها مليون ريال.
يُذكر أن النصر قد تُوج بلقب الموسم الثاني من الدوري الممتاز للسيدات بعد حصوله على 37 نقطة من خلال 12 فوزاً، وتعادل، وخسارة وحيدة.