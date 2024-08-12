اتحاد كرة القدم يصدر جدول مباريات الدوري الممتاز للسيدات للموسم الرياضي 2024 / 2025

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، جدول مباريات الدوري الممتاز للسيدات لموسم 2024 / 2025، إذ تشارك في النسخة الثالثة 10 فرق، هي: النصر، الأهلي، الشباب، القادسية، الهلال، الاتحاد، شعلة الشرقية، العلا، الترجي، والأمل، وسيُقام الدوري بنظام الذهاب والإياب، بمجموع 90 مباراة تمتد إلى مدار 18 جولة.