فوز المغرب والكويت ومصر والعراق في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات

استُكملت اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية.
وأُقيمت اليوم 4 مباريات، حيث فاز منتخب المغرب على منتخب جزر القمر بنتيجة 5-0، وفاز منتخب الكويت أمام منتخب لبنان بنتيجة 5-4، ومنتخب مصر أمام منتخب موريتانيا 7-2، ومنتخب العراق أمام منتخب فلسطين بنتيجة 6-0.
في المباراة الأولى، سجل أهداف منتخب المغرب كل من إدريس رايس "هدفين" ويوسف جواد وحمزة بوزيان وعثمان بومزو.
وفي المباراة الثانية، سجل أهداف منتخب الكويت كل من عبداللطيف العباسي (هدفين) وجورجيو الخوري (هدفًا عكسيًا) وصالح الفاضل وعمر المنصور، بينما جاءت أهداف منتخب لبنان عن طريق ستيف كوزيان ومحمد أمين ومصطفى رحيم وعيس محرز.
وفي المباراة الثالثة، سجل أهداف منتخب مصر كل من مصطفى خلف (هدفين) وطارق مصطفى وعلي إبراهيم ومحمد عبدالرازق وعبدالرحمن محمد وخالد عبدالحليم، بينما جاء هدفا موريتانيا عن طريق ياخوبا سيلا عبدالرحمن بو حمادي.
وفي المباراة الرابعة والأخيرة، سجل أهداف المنتخب العراقي كل من مصطفى جمعة (هدفين) ورافد عيسى وغيث كريم وزاهر هادي وسالم عبد.
وتُقام غدًا الخميس مباراتان في انطلاقة الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يلتقي منتخب الجزائر مع منتخب ليبيا، ويلعب منتخب طاجيكستان مع المنتخب السعودي.