فوز المغرب والكويت ومصر والعراق في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات

في المباراة الأولى، سجل أهداف منتخب المغرب كل من إدريس رايس "هدفين" ويوسف جواد وحمزة بوزيان وعثمان بومزو.

وفي المباراة الثانية، سجل أهداف منتخب الكويت كل من عبداللطيف العباسي (هدفين) وجورجيو الخوري (هدفًا عكسيًا) وصالح الفاضل وعمر المنصور، بينما جاءت أهداف منتخب لبنان عن طريق ستيف كوزيان ومحمد أمين ومصطفى رحيم وعيس محرز.