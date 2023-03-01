رياضة
"ماركا" الإسبانية: "الاتحاد" يقدم عرضاً خرافياً لضم "ميسي"
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية نادي الاتحاد في التقدم بعرض ضخم للغاية للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن العرض السعودي للاعب سيكون نحو 94 مليون دولار سنوياً راتباً له.
وذكر موقع "barcauniversal" رغم قوة العرض المادي فإنه من غير المرجح أن ينجح الاتحاد في مساعيه حيث لا يزال ميسي حريصاً على اللعب في أوروبا.
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها سابقاً أن ميسي يميل لعدم تجديد عقده في باريس سان جيرمان، مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.