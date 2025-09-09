ختام مثير لبطولات الموسم الثالث من الدوري السعودي للرياضات القتالية.. Latif وATIF يحققان الذهب

وأكد عبدالله النصر، مدير قسم منتجات الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي، أن الدوري يواصل تسليط الضوء على المواهب السعودية، معربًا عن فخره بالمستوى الاحترافي الذي قدمه اللاعبون، ومؤكدًا أن الموسم الثالث وضع معيارًا جديدًا للمنافسات الاحترافية، فيما تتواصل الاستعدادات لانطلاق الموسم الرابع بمزيد من الإثارة.