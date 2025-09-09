ختام مثير لبطولات الموسم الثالث من الدوري السعودي للرياضات القتالية.. Latif وATIF يحققان الذهب

أسدل الستار في العاصمة الرياض على منافسات الموسم الثالث من الدوري السعودي للرياضات القتالية، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وذلك على مسرح SEF أرينا في بوليفارد سيتي، وسط أجواء مليئة بالإثارة والندية.
وشهدت البطولة مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين المحليين والدوليين في لعبتي Street Fighter 6 وTekken 8، مما عزز مكانة المملكة كقوة محورية في عالم الرياضات الإلكترونية، وأبرز جيلاً واعدًا من النجوم السعوديين القادرين على المنافسة عالميًا.
في بطولة Street Fighter 6، خطف اللاعب Turkiabc من فريق The Vicious Esports المركز الثالث بعد فوزه على vWsym من فريق Twisted Minds بنتيجة 3-2. وفي النهائي، قلب Latif من فريق Twisted Minds الطاولة على منافسه Kusanagi من Team Falcons، ليحسم اللقب بنتيجة 3-1، متوجًا بطلًا للموسم الثالث وجائزته المالية البالغة 10 آلاف ريال سعودي.
أما في بطولة Tekken 8، فقد تألق ATIF من فريق Team Falcons وحقق اللقب بعد فوزه على زميله Aqeel9 في مباراة نهائية مثيرة انتهت 3-2، ليؤكد حضوره القوي بعد تتويجه سابقًا بلقب بطولة Riyadh Clash 2 المؤهلة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.
وأكد عبدالله النصر، مدير قسم منتجات الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي، أن الدوري يواصل تسليط الضوء على المواهب السعودية، معربًا عن فخره بالمستوى الاحترافي الذي قدمه اللاعبون، ومؤكدًا أن الموسم الثالث وضع معيارًا جديدًا للمنافسات الاحترافية، فيما تتواصل الاستعدادات لانطلاق الموسم الرابع بمزيد من الإثارة.
وبهذه النتائج، يرسخ الدوري السعودي للرياضات القتالية مكانته كمنصة عالمية للألعاب القتالية، وبوابة للتأهل إلى أبرز البطولات الدولية، إضافة إلى دوره في تعزيز نمو قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة.