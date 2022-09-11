لاعب النصر "كونان " في صدارة تقييم "سوفا سكور" العالمي

تصدّر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر الإيفواري كونان، تقييم الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي، بعد تألقه اللافت خلال مباراة فريقه أمام ضمك، بحسب اختيارات موقع "سوفا سكور" العالمي".
وأعلن الموقع المهتم بالأرقام والإحصاءات، اليوم الأحد، عن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دوري المحترفين، والتي شهدت وجود المغربي منير محمدي لاعب الوحدة في مركز حراسة المرمى، كما شملت أيضاً الرباعي نور الرشيدي لاعب الوحدة، أحمد حجازي لاعب الاتحاد، حسان تمبكتي لاعب الشباب، وكونان لاعب النصر في الدفاع.
وجاء في خط الوسط كل من: إيجور كورنادو لاعب الاتحاد، جوانكا لاعب الشباب، وفيصل فجر لاعب الوحدة، كما ضمت التشكيلة الهجومية أندرسون تاليسكا لاعب النصر، فيتينهو لاعب الاتفاق، وبرونو دوراتي مهاجم ضمك.
يُذكر أن غيسلان كونان نجح في صناعة هدفي النصر أمام ضمك لزميليه سامي النجعي وأندرسون تاليسكا، ليحصل على التقييم الأعلى بـ8.7 من 10 في الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن.