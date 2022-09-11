لاعب النصر "كونان " في صدارة تقييم "سوفا سكور" العالمي

وأعلن الموقع المهتم بالأرقام والإحصاءات، اليوم الأحد، عن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دوري المحترفين، والتي شهدت وجود المغربي منير محمدي لاعب الوحدة في مركز حراسة المرمى، كما شملت أيضاً الرباعي نور الرشيدي لاعب الوحدة، أحمد حجازي لاعب الاتحاد، حسان تمبكتي لاعب الشباب، وكونان لاعب النصر في الدفاع.