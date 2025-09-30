نخبة آسيا 2025.. الاتحاد يسقط أمام شباب أهلي دبي بهدف

تعثّر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم أمام ضيفه شباب أهلي دبي الإماراتي، بعد خسارته بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.