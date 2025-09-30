نخبة آسيا 2025.. الاتحاد يسقط أمام شباب أهلي دبي بهدف

تعثّر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم أمام ضيفه شباب أهلي دبي الإماراتي، بعد خسارته بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
وانتهى الشوط الأول بتقدّم الفريق الضيف بهدف سجّله اللاعب سعيد عزت الله عند الدقيقة (40).
وفي الشوط الثاني، كثّف الاتحاد محاولاته لتعديل النتيجة، لكن دفاع شباب أهلي دبي حافظ على تماسكه حتى صافرة النهاية.
وبهذه النتيجة، رفع شباب أهلي دبي رصيده إلى (4) نقاط، فيما بقي الاتحاد بلا نقاط في المركز قبل الأخير ضمن مجموعة الغرب.