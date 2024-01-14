بينها "اليوفي".. تنافس كبير بين الأندية الأوروبية للتعاقد مع لاعب الاتفاق "هندرسون"

وانضم جوردان هندرسون البالغ من العمر 33 عامًا، إلى صفوف نادي الاتفاق، خلال الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة بلغت قيمتها نحو 12 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من ليفربول الإنجليزي.