بينها "اليوفي".. تنافس كبير بين الأندية الأوروبية للتعاقد مع لاعب الاتفاق "هندرسون"

انضم نادي يوفنتوس الإيطالي لقائمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع الإنجليزي جوردان هندرسون، لاعب الاتفاق بالسوق الشتوي الحالي.
ووفقًا لما نشره الصحفي التركي "أكرم كونور"؛ فإن مسؤولي يوفنتوس يفكرون في ضم لاعب خط وسط الاتفاق جوردان هندرسون على سبيل الإعارة.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت خلال الأيام الماضية، عن رغبة العديد من الأندية العالمية في الحصول على اللاعب الإنجليزي؛ أبرزهم تشيلسي، سيلتيك، وأياكس أمستردام.
وسبَق أن ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هندرسون يدرس مغادرة الاتفاق، وسيفكر بجدية في أي عروض يتلقاها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وانضم جوردان هندرسون البالغ من العمر 33 عامًا، إلى صفوف نادي الاتفاق، خلال الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة بلغت قيمتها نحو 12 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من ليفربول الإنجليزي.