رياضة
قرابة الربع مليون.. جماهير الهلال تتصدر قائمة الأكثر حضورًا للمباريات بالدوري
الاتحاد بالمركز الثاني حتى الجولة الـ15 من منافسات دوري روشن للمحترفين
كشف تقارير إعلامية عن أكثر جماهير الأندية السعودية حضورًا للجماهير حتى الجولة الـ15 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتصدرت جماهير نادي الهلال كأكثر الجماهير حضورًا؛ حيث بلغ عدد الحضور نحو 241.594، يليه بالمركز الثاني جماهير الاتحاد التي بلغت نحو 154.850.
وجاءت في المركز الثالث جماهير نادي الأهلي بواقع 143.325 والتي حضرت المباريات، يليه في المركز الرابع جماهير النصر التي بلغت نحو 141.948.
في حين جاءت جماهير الفتح والاتفاق خامسًا وسادسًا بعدد جماهيري بلغ 79.621 و59.793 على التوالي، وحلت جماهير نادي الشباب بالمركز الثامن بواقع 38.583.