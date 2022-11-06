"Marca” الإسبانية تشيد بأداء المنتخب "السعودي" في مباراة اليوم أمام "آيسلندا"

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هدف سعود عبد الحميد، في الدقيقة 26، كان كافيًا لإحداث الفارق في المباراة القوية، والتفكير فيما سيكون في المجموعة C، إلى جانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك في المونديال.