"Marca” الإسبانية تشيد بأداء المنتخب "السعودي" في مباراة اليوم أمام "آيسلندا"

أشادت تقارير صحفية إسبانية بأداء المنتخب السعودي المتألق في المباراة الودية التي جمعته بمنتخب آيسلندا اليوم الأحد، والتي انتهت بفوز الأخضر بهدف نظيف عن طريق سعود عبدالحميد.
وقالت صحيفة "marca" الإسبانية، إن المنتخب السعودي مازال يواصل استعداداته لمونديال قطر 2022، ونجح في إعطاء جرعة تشجيعية لجماهيره بفوزه في مباراة اليوم أمام آيسلندا.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هدف سعود عبد الحميد، في الدقيقة 26، كان كافيًا لإحداث الفارق في المباراة القوية، والتفكير فيما سيكون في المجموعة C، إلى جانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك في المونديال.
ووصفت الصحيفة المباراة بأنها كانت متساوية بين الطرفين، واستخدم فيها المدرب هيرفي رينارد أفضل رجاله، وأتيحت له الفرصة لمراقبة لاعبيه، قبل أيام من بدء المنافسة.
وشددت على أن المنتخب المكسيكي يتابع عمل المنتخب السعودي عن كثب لذلك حضر جوستافو ديزوتي، المساعد الفني للأرجنتيني جيراردو مارتينو مدرب المكسيك، المباراة لمراقبة المنافس لهم في قطر 2022.
ويتبقى للمنتخب السعودي مباراة ودية واحدة أمام بنما في (10 نوفمبر)، حيث خاض خلال الفترة الماضية 3 مباريات ودية أمام مقدونيا، ألبانيا، هندوراس، بالإضافة إلى مباراة اليوم أمام أيسلندا .
وتأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بعد تصدره المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة أمام المنتخب الياباني.
وأسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب كلٍ من منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
ويبدأ المنتخب السعودي مشواره بكأس العالم بقطر يوم 22 نوفمبر المقبل بمبارياته ضد الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم مواجهة بولندا، وأخيرًا مباراته أمام المكسيك.