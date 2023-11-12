بعد إيقافه مباراتين.. "الوحدة" يحتج رسمياً على مشاركة "تاليسكا" لاعب النصر في مباراة الفريقين بالدوري

وقال المستشار القانوني "يعقوب المطير"؛ عبر برنامج "دورينا غير"، إن "مشاركة تاليسكا لاعب ‎النصر أمام ‎الوحدة قانونية وصحيحة، وغياب اللاعب سيكون في كأس الملك من أمام ‎الشباب، لأنه حينها سينفذ عقوبة الإيقاف التلقائي، لأنه مازال في البطولة نفسها، وفي حال كان النصر قد ودّع بطولة كأس الملك كانت العقوبة ستذهب لبطولة الدوري".