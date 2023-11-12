بعد إيقافه مباراتين.. "الوحدة" يحتج رسمياً على مشاركة "تاليسكا" لاعب النصر في مباراة الفريقين بالدوري

كشف "توفيق تونسي"؛ المشرف العام على الكرة بنادي الوحدة السعودي، عن تقدُّم ناديه بشكوى رسمية ضدّ مشاركة البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر في مباراة الفريقين أمس ضمن منافسات الدوري السعودي.
ونجح النصر بقيادة رونالدو في الفوز على نظيره الوحدة بنتيجة (3 / 1)، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال "تونسي" خلال تصريحات إعلامية: "من وجهة نظرنا مشاركة تاليسكا في المباراة غير نظامية بموجب القرار الصادر من لجنة الانضباط، الذي يفيد بإيقاف اللاعب مباراتين في المسابقات الرسمية، بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في مواجهة الاتفاق بكأس الملك".
وأكّد مسؤول الوحدة على أن اللجنة لم تحدّد نوع المسابقة، ونحن قدّمنا احتجاجاً على مشاركته اليوم لأنها خاطئة، لماذا توقف في مباراة النصر أمام الخليج ولعب اليوم".
وقال المستشار القانوني "يعقوب المطير"؛ عبر برنامج "دورينا غير"، إن "مشاركة تاليسكا لاعب النصر أمام الوحدة قانونية وصحيحة، وغياب اللاعب سيكون في كأس الملك من أمام الشباب، لأنه حينها سينفذ عقوبة الإيقاف التلقائي، لأنه مازال في البطولة نفسها، وفي حال كان النصر قد ودّع بطولة كأس الملك كانت العقوبة ستذهب لبطولة الدوري".