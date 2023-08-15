نيمار هلالي.. تعرف على أبرز محطات قائد المنتخب البرازيلي

أعلن نادي الهلال رسمياً تعاقده مع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.
ونشر النادي عبر حسابه على منصة x تويتر سابقاً مقطع فيديو يظهر فيه النجم البرازيلي قائلاً :" أنا هنا في السعودية.. أنا هلالي".
بهذا ينضم نيمار إلى كل من البرتغالي روبن نيفيش القادم من وولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 55 مليون يورو، والسنغالي خاليدو كوليبالي القادم من تشلسي الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو، ولاعب لاتسيو الإيطالي السابق الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، إلى جانب البرازيلي مالكوم الوافد إلى الهلال من زينيت سان بطرسبورغ الروسي مقابل 60 مليون دولار.
وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نيمار سيحصل على مجموع 160 مليون يورو (175.43 مليون دولار) لمدة موسمين.
وكان اللاعب البرازيلي انضم إلى باريس سان جيرمان في 2017 قادماً من برشلونة في صفقة بلغت 222 مليون يورو، ويمتد عقده مع الفريق الفرنسي حتى صيف 2027.
وتوج مع الفريق بـ5 ألقاب في الدوري الفرنسي و3 ألقاب في كأس فرنسا، لكنه عجز عن قيادة الفريق للقبه الأول في دوري أبطال أوروبا.