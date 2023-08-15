نيمار هلالي.. تعرف على أبرز محطات قائد المنتخب البرازيلي

بهذا ينضم نيمار إلى كل من البرتغالي روبن نيفيش القادم من وولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 55 مليون يورو، والسنغالي خاليدو كوليبالي القادم من تشلسي الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو، ولاعب لاتسيو الإيطالي السابق الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، إلى جانب البرازيلي مالكوم الوافد إلى الهلال من زينيت سان بطرسبورغ الروسي مقابل 60 مليون دولار.